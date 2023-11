Warum das Musikhaus Kaufmann nach fast fünf Jahrzehnten schließt

Geschäft ist "mein Baby"

"Auf der einen Seite muss man Musiker sein, muss sich mit Musikinstrumenten auskennen und leider müssen wir alle Instrumente, die im Geschäft stehen, natürlich zahlen", gibt er zu verstehen. Dazu komme auch, dass die Banken momentan sehr restriktiv mit der Kreditvergabe an junge Leute seien. Das Unternehmen zu schließen, tue ihm persönlich wahnsinnig leid. "Weil es eigentlich mein Baby ist", meint er. Sein Vater habe das Geschäft gegründet, er sei von der ersten Minute an dabei gewesen.

Das Musikhaus in Bregenz.

Das Musikhaus in Bregenz. ©VOL.AT/Mayer

Das Geschäft ist bekannt für seine große Auswahl an Tasteninstrumenten.

Das Geschäft ist bekannt für seine große Auswahl an Tasteninstrumenten. ©VOL.AT/Mayer

"Wir haben wirklich alles noch da"

Am 10. November startet bereits der Totalabverkauf. "Wir haben wirklich alles noch da", erklärt Kaufmann gegenüber VOL.AT. Es gibt eine riesige Auswahl an Tasteninstrumenten, das Geschäft ist auch bekannt für die große Klavierabteilung. Digitalpianos, Keyboards und eine Gitarrenabteilung mit vielen Taylor-Gitarren warten auf die Kunden. "Aber es gibt genauso Zubehör, Blasinstrumente. Wir haben Elektronikteile noch da", zählt er auf. "Ich denke mir, dass viele Musiker eine Freude haben, weil man bei uns jetzt wirklich zu super-Preisen tolle Instrumente findet", betont der Musikgeschäft-Chef. Einen Endpunkt bzw. ein Datum für die Schließung wurde bisher nicht festgelegt. "Wir starten jetzt und wie hat der Amerikaner immer gesagt: Es ist offen, bis alles verkauft ist", so Kaufmann.