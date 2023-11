Warum das Fahrradgeschäft von Loitz in Lauterach leer steht

Fahrräder sind umgezogen

Alles unter einem Dach: Kundenwunsch wird erfüllt

Neue Heimat, alte Vorteile:

Der Umzug erfolgte erst kürzlich. "Seit erstem November sind wir am alten neuen Standort auf der anderen Straßenseite zu finden", so Loitz. "In der Saison war es nicht möglich, somit war es für uns der perfekte Zeitpunkt." Das Angebot wird etwas kompakter und kleiner. Am Sortiment habe sich aber rein gar nichts geändert. Der Umzug habe auch Vorteile: "In der großen Halle ist der ein oder andere sich mitunter auch einmal etwas verloren vorgekommen", gibt der Zweirad-Chef zu verstehen. Für die Kunden bleibt bis auf den Standort alles wie gewohnt – auch was die Werkstatt angeht. „"Wir sind schon gewohnt an den Standort und die Kunden nehmens bis dato auch gut an", meint er. Die seit 80 Jahren bestehende Fahrradwerkstätte ist über die Bundesstraße und den seitlichen Eingang zugänglich. Durch den Umzug wird auch der Weg zum Lager kürzer: "Wir haben zwar nicht mehr die Möglichkeit, alle Größen der verschiedenen Modelle im Schauraum zu zeigen, aber wir haben das Lager, auf das wir zurückgreifen, näher da."