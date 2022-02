Warth steht Kopf: "Da ist ein Märchen aufgegangen"

"Historischer Tag"

"Es ist ein historischer, ein verrückter Tag", kommentierte auch Bürgermeister Stefan Strolz den Sieg seines Großneffen. "Nach der Bomben-Abfahrt wussten wir, er fährt um die Medaillen mit. Für uns als Tourismusgemeinde ist das ein Wahnsinn", so der Ortschef, der den neuen Olympiasieger gebührend mit einem großen Fest feiern will, "wenn der ganze Trubel vorbei ist". "Wir warten jetzt mal noch auf die Slalommedaille, er hat ja noch Platz in seiner Vitrine. Und dann werden wir Johannes zeigen, wie stolz Warth auf ihn ist. Was er mit Eigeninitiative und eigener Ski-Präparation geschafft hat! Wir haben als sein Kopfsponsor immer zu ihm gehalten. Wir sind Walser, und die halten zusammen", so Strolz.