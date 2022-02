Warth: 40 Zentimeter Neuschnee in 24 Stunden

Seit Montag schneit es an der Alpennordseite, im Gebiet von Vorarlberg bis zum Mostviertel, zeitweise auch stark. In Warth fielen 40 Zentimeter Neuschnee, dort liegen nun 80 Zentimeter.

Auch in Brand in Vorarlberg konnten starke Schneemengen von einer Höhe von 30 Zentimetern gemessen werden. Insgesamt liegt dort nun 40 Zentimeter Schnee.

Schneemassen in Vorarlberg: Auf der S16 in Wald am Arlberg blieb ein Lkw hängen. (Bild: Hofmeister)

Tirol: Ein halber Meter in 24 Stunden

In Seefeld in Tirol kam laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) innerhalb von 24 Stunden ein halber Meter Neuschnee hinzu, insgesamt sind dort 70 Zentimeter Schneehöhe gemeldet.

Starker Schneefall auch in Salzburg

In Salzburg gab es in Bischofshofen eine Zunahme von 29 Zentimeter (40 Zentimeter gesamt) und in St. Johann im Pongau knappe 20 Zentimeter (40 Zentimeter gesamt). Ebenfalls 20 Zentimeter Schnee kamen innerhalb von 24 Stunden in Krimml in Salzburg (50 Zentimeter gesamt) und Obergurgl in Tirol (70 Zentimeter gesamt) hinzu.