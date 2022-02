Starke Schneefälle bringen große Lawinengefahr in Vorarlberg und Tirol

Im Süden Vorarlbergs gilt am Dienstag Lawinenwarnstufe 4.

Der Lawinenwarndienst Tirol warnt aufgrund starker Schneefälle vor einer großen Lawinengefahr im Bundesland. Die Lawinengefahr werde im Laufe des Dienstags in weiten Teilen auf die Stufe 4, also große Gefahr, steigen - davon ausgenommen sei nur das südliche Osttirol, führte der Leiter des Lawinenwarndienstes, Rudi Mair, in einer Aussendung des Landes aus. Auch in Vorarlberg ist die Lawinengefahr am Dienstag hoch.

Bis zu 1,8 Meter Schnee in Tirol

Warnstufe 4 auch in Vorarlberg

Die Wetterprognose

Auf den Bergen fallen bis Mittwochabend große Mengen Neuschnee. Am meisten Schnee fällt im Bregenzerwald und am Arlberg, am wenigsten Niederschlag gibt es am Bodensee und im unteren Rheintal. Verbreitet sind insgesamt 100 bis 150 Zentimeter Neuschnee zu erwarten, in besonders betroffenen Regionen auch an die 200 Zentimeter. Nach Niederschlagsende folgt am Donnerstag voraussichtlich eine markante Erwärmung mit positiven Temperaturen bis weit über 2000 meter hinauf.