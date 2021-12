„Wartezeit“ mit Konrad Bönig

Am Mittwoch, 22. Dezember, lädt die PfarrCaritas zum letzten „mittwochsLicht“ in der Adventszeit. Der Liedermacher Konrad Bönig präsentiert heiter-besinnliche Lieder und Gedanken zum Thema „Wartezeit“.

Der Advent ist für viele Menschen eine Zeit der Hoffnung, in der so manche Kindheitserinnerungen und Sehnsüchte neu aufleben. Doch auch in diesem Jahr überschattet die Corona-Krise diese Zeit und verlangt einiges von den Menschen ab. Hier setzen die „mittwochsLichter“ der PfarrCaritas an. Unter dem Motto „Knoten lösen“ begleiten sie via ZOOM durch die Adventszeit. „Wartezeit“ ist der Titel des letzten mittwochsLicht am Mittwoch, 22. Dezember, mit dem Liedermacher Konrad Bönig. Beginn ist um18.30 Uhr.