Warten auf die Weihnachtsengel

Die Weihnachtsengel aus Dornbirn haben den zwei Seniorenhäusern in Lustenau einen Besuch im Freien abgestattet.

Zu viert kamen die Weihnachtsengel und überbrachten freudestrahlend Spiele, Puzzle, Malblöcke, Malstifte, LED-Kerzen aber auch Kuscheltiere, Jasskarten und andere Kartenspiele. Die Überraschung ist geglückt und viele Pflegekräfte waren zu Tränen gerührt. „Es tut gut zu sehen, dass unsere Arbeit wertgeschätzt wird“, sagt die diplomierte Seniorenbegleiterin Corina Hämmerle vom Schützengarten. Sie nahm die Präsente stellvertretend für die Bewohner im Schützengarten entgegen. Für jede Pflegekraft haben die Weihnachtsengel auch etwas mitgebracht. Sie erhielten selbstgemachte Armbänder mit einem Herzen daran. „Ihr habt das Herz am richtigen Fleck“, erklärte Antoniazzi bei der Übergabe.

Hinter den Glasscheiben des Schützengartens haben sich auf allen drei Stockwerken die Bewohner und deren Pfleger versammelt, die mit Vorfreude das Geschehen im Innenhof beobachteten. „Wir zollen den Senioren Respekt zu. Sie haben uns den Weg für unser Leben geebnet. Ohne sie, würde es uns heute nicht so gut gehen“, erklärt Antoniazzi. Gerade deshalb ist es für sie eine Herzensangelegenheit die Bewohner in den Seniorenhäusern zu beschenken. „Es gibt Zutrittsbeschränken und mancherorts sind sie komplett abgeschieden. Wir zeigen ihnen, dass wir sie in dieser herausfordernden Zeit nicht vergessen haben.“