Rennen um US-Präsidentschaft: Senatorin Warren gibt auf

Die US-Senatorin Elizabeth Warren steigt Medienberichten zufolge aus dem Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten aus.

Mehrere US-Medien berichteten am Donnerstag, die linksgerichtete Politikerin werfe nach ihrem schlechten Abschneiden am Super Tuesday das Handtuch. Am Mittwoch war bereits der Multimilliardär Michael Bloomberg aus dem Rennen ausgestiegen.