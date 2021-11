Warnstreik, Berufswege und Neues aus Satteins

Pro-Ge Landesvorsitzender Wolfgang Fritz, BIFO-Geschäftsführer Andreas Pichler und Gert Mayer, Bürgermeister von Satteins heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Die Gewerkschaft fordert 4,5 Prozent Lohnerhöhung für die Metallindustrie. Die Arbeitgeber bieten 2,75 Prozent. Die Hochkonjunktur rechtfertigt dieses Angebot nicht ausreichend, so die Gewerkschaftler. Seit heute wird gestreikt. Höhepunkt des Arbeitskampfes findet am Donnerstag und Freitag statt. Pro-Ge Landesvorsitzender Wolfgang Fritz spricht in "Vorarlberg LIVE" heute über Forderungen und Rechtfertigungen im Kampf um mehr Gehalt.