Warner und Vetter die Gejagten, Ländle-Asse Schuler und Posch messen sich mit Weltspitze

Zehnkampf-Olympiasieger Damian Warner geht beim Mehrkampfmeeting in Götzis am Wochenende bei seinem zehnten Start in Vorarlberg auf seinen achten Sieg los. Im Frauen-Siebenkampf gilt mit der Niederländerin Anouk Vetter ebenfalls die Vorjahressiegerin als Topfavoritin. Sowohl Warner als auch Vetter haben aber starke Konkurrenz. Während im Mehrkampf der Frauen ein österreichisches Trio am Start ist, muss der Zehnkampf ohne rot-weiß-rote Beteiligung auskommen.