Waris Kurtovic wechselt zum FFC fairvesta Vorderland

Waris Kurtovic wechselt vom SK Meiningen zum Bundesligisten FFC fairvesta Vorderland.

Die nächste Neuverpflichtung der Vorderländer – Waris Kurtovic (16) wechselt vom SK Meiningen ins Vorderland.

Die Meiningerin, seit 2013 in allen NW-Teams aktiv spielte zuletzt sehr erfolgreich im Burschenteam der SPG Brederis/Meiningen U 16.

Nun wechselt Kurtovic zum Future Team des FFC fairvesta Vorderland.

Waris zeigt bereits in der Vorbereitung auf den Frühjahrsdurchgang , das einiges in ihr steckt und will sich nun im Future Team des Bundesligisten beweisen.