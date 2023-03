WANN & WO-Oster-Gewinnspiel: Mitmachen und Urlaub gewinnen!

WANN & WO präsentiert ein neues Gewinnspiel: Schickt uns euer Oster-Bild und gewinnt in den nächsten zwei Ausgaben tolle Preise: Als Hauptpreis winkt eine Woche Urlaub im schönen Burgenland.

Die Tage sind gezählt: Nicht mehr lange und der Osterhase versteckt wieder seine Geschenke für Groß und Klein. Auch wir verteilen Ostergeschenke, denn wir haben schon das nächste Gewinnspiel für euch am Start! Sendet uns euer Foto zum Thema „Ostern“ und gewinnt mit etwas Glück Hammer-Preise!

Unter allen Einsendungen verlosen wir einen tollen Hauptpreis: Eine Woche Urlaub im schönen Bungalow von Renate Moser im Burgenland. Wir freuen uns auf euer Foto!

So könnt ihr mitmachen: Wir wollen euer Oster-Foto sehen!

Mia, Emily und Leonie machen es euch vor: Zeichnet oder bastelt etwas zum Thema Ostern, fotografiert es so, dass ihr auch mit auf dem Bild zu sehen seid und schickt es uns unter www.wannundwo.at ein. Gebt das Kennwort eures Wunsch-Gewinns an und füllt das Kontaktformluar aus. Alle, die uns noch in kreativer Weise erzählen, wieso genau sie für den Hauptpreis ausgewählt werden sollten, landen im Lostopf für den Burgenland-Urlaub. Wir freuen uns über eure Einsendungen und wünschen euch viel Glück – vielleicht dürft ihr eine Woche Ferien im Burgenland machen?

Hauptpreis: Eine Woche Urlaub im Burgenland

Der charmante Bungalow von InterSky-Gründerin Renate Moser liegt direkt am Badesee in Parndorf und lädt Familien zum Relaxen ein. Besonders familienfreundlich ist der anliegende Spielplatz 150m vom Bungalow. Die Unterkunft befindet sich direkt an einem netten Baggersee und wurde Ende 2022 gebaut. Die Räume sind hell und modern eingerichtet. Besonders komfortabel ist, dass sich alle Zimmer im Erdgeschoss befinden. Der dazugehörige Garten ist direkt über die Küche oder das Schlafzimmer erreichbar. Im Garten befindet sich außerdem eine Sauna zum Relaxen. Die Gäste erhalten Zugang zum gesamten Haus, zum Garten, zur Sauna und zum See.

Fahr ma no a kläle..

Das „Wälderbähnle“ ist eine beliebte Nostalgiebahn, die zwischen den Bahnhöfen Bezau und Schwarzenberg fährt. Zu gewinnen gibt es eine Fahrt für drei Familien mit bis zu vier Personen. Kennwort: Wälderbähnle

Foto: handout/Legoland Deutschland

Ein Tag im LEGOLAND®

Im LEGOLAND Deutschland warten 68 Attraktionen und tausende Modelle aus mehr als 57 Millionen LEGO® Steinen auf die Besucher. Wir verlosen zusammen mit LEGOLAND® Tagespässe für fünf Familien (2 Erwachsene, 2 Kinder). Kennwort: Legoland

Foto: Alex Kaiser - Alpenregion Bludenz Tourismus

Vorarlberg mit der ganzen Familie entdecken

Mit der V-CARD fährt man mit Seilbahnen in die schönsten Wandergebiete,

besucht Museen, Ausflugsziele, Hallen- und Freibäder und vieles mehr. Nähere Informationen auf www.v-card.at. Jetzt mitmachen und die

V-CARD für zwei Familien (2 Erwachene, 2 Kinder) gewinnen. Kennwort: V-CARD

Foto: Reinhard Fasching

Panoramatour mit der MS Sonnenkönigin

Bei der 3-Länder Panoramatour mit der MS Sonnenkönigin können Gäste das modernste Schiff am Bodensee entdecken. Wir verlosen in Kooperation

mit den Vorarlberg Lines 4x4 Tickets (2 Erwachsene, 2 Kinder) für die Rundfahrt am 27. Juni 2023. Kennwort: Sonnenkönigin

Kässpätzle-Partie im „Wôld“

Vom Jagdgasthaus Egender im schönen Bregenzerwald verlosen wir zwei Familiengutscheine für eine Kässpätzle-Partie – da kann man es sich so

richtig gutgehen lassen. Kennwort: Egender

Foto: handout/Metzler

Kindergeschenkset – naturHAUTNAH fühlen

Metzler Naturhautnah stellt hochwertige Pflegeserien aus Molke her. Man kann sich auf tolle Produkte zum Baden, Duschen, Eincremen und Pflegen deiner zarten Kinderhaut freuen. Nähere Infos über Metzler’s Bauernhof

mit Kleintierkuschelzone unter www.naturhautnah.at. Kennwort: Metzler

Oster-Gewinnspiel

Foto auf www.wannundwo.at hochladen, das Kontaktformular mit

dem Kennwort des Wunsch-Preises ausfüllen. Unter allen Einsendungen

verlosen wir den Hauptpreis: Urlaub im Burgenland. Einsendeschluss: 5. April