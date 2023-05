Am 23. Mai findet im aha Bludenz ein Infoabend zum ESK-Freiwilligendienst statt.

„Mit dem ESK-Freiwilligendienst können junge Menschen nahezu kostenlos ein europäisches Land, seine Menschen und seine Kultur kennenlernen. Diese Möglichkeit steht allen zwischen 18 und 30 Jahre zur Verfügung, die sich engagieren möchten“, erklärt Yvonne Waldner vom aha. Eine, die es gerade ausprobiert ist Lea Baur (20) aus Weiler. Seit November hilft sie in einer Schule im nordfranzösischen Saint Quentin im Deutschunterricht mit und bewirbt Interkulturalität und Mobilität. Schon jetzt ist die junge Vorarlbergerin überzeugt, mit dem ESK-Freiwilligendienst die richtige Entscheidung getroffen zu haben: „Man lernt durch so einen Aufenthalt wirklich enorm viel über sich selbst. Und mal ehrlich, wann hat man im Leben sonst so eine Gelegenheit?“