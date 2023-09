Wangen: Passanten finden Leiche - Polizei veröffentlicht neue Details

Die Polizei Ravensburg steht vor einem Rätsel, nachdem am Montag eine Leiche aus der Oberen Argen (Wangen) geborgen wurde.

Unbekannter Toter aus der Oberen Argen

Am vergangenen Montag machte eine schockierende Entdeckung in der Oberen Argen die Runde: Passanten fanden die Leiche eines Mannes. Trotz intensiver Ermittlungen durch die Polizei Ravensburg bleibt seine Identität bislang unbekannt.

Obduktionsergebnisse sind da

Die am Mittwoch durchgeführte Obduktion des Leichnams ergab keine Anzeichen für ein Gewaltdelikt, wie die Polizei in einer offiziellen Mitteilung am Freitag bekannt gab. Dies schließt eine mögliche Straftat als Todesursache aus und wirft neue Fragen auf.

Personenbeschreibung des Unbekannten

Erneuter Zeugenaufruf

Trotz zahlreicher Hinweise, die nach dem Zeugenaufruf am Mittwoch eingegangen sind, konnte die Identität des Toten bisher nicht geklärt werden. Die Polizei Ravensburg appelliert erneut an die Öffentlichkeit, insbesondere an Personen, die möglicherweise den Verstorbenen kannten, sich dringend zu melden. Informationen werden unter der in der untenstehenden Bezugsmitteilung angegebenen Telefonnummer entgegengenommen.