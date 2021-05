Wandern mit LE.NA

In Kooperation mit der Wanderführerin Silvia Boch bietet die PfarrCaritas im Rahmen des Projektes LE.NA – Lebendige Nachbarschaft - für bewegungsfreudige (ältere) Menschen kurze Wanderungen oder Spaziergänge an.

„Ich gehe so gern in der Natur wandern“, sagt eine Wanderbegleiterin. „Diese Freude möchte ich auch anderen Menschen nahebringen. Im Miteinander ist es doch gleich viel schöner.“ Ihre Begeisterung teilt sie mit anderen (älteren) Menschen, die sich gemeinsam mit ihr auf den Weg machen. Unter dem Motto „Goscht oh mit?“ bietet die PfarrCaritas im Rahmen des Projektes LE.NA – Lebendige Nachbarschaft – leichte geführte Wanderungen in Kleingruppen für Senior*innen an. Die nächste Wanderung findet dazu am Mittwoch, 12. Mai, statt. Geplant ist eine Rundwanderung von Hörbranz nach Hohenweiler. Die Route führt über den alten Kirchweg entlang nach Hohenweiler zum Bad Diezlings.