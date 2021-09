Wandern mit LE.NA – Goscht oh mit?

Sich gemeinsam mit anderen auf den Weg machen und dabei die Gemeinschaft erleben:

„Ein Spaziergang in der Natur ist wie Balsam für die Seele“, erzählt Erika und ihre Augen leuchten. „Es ist ein großes Geschenk, Zeit in der Natur zu verbringen und dies mit anderen gemeinsam genießen zu können.“ Diese Freude teilt sie mit anderen (älteren) Menschen, die sich gemeinsam mit ihr auf den Weg machen. Unter dem Motto „Goscht oh mit?“ bietet die PfarrCaritas im Rahmen des Projektes leichte und geführte Wanderungen in Kleingruppen für rüstige, aktive Menschen an.