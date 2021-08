Wandern mit LE.NA – Goscht oh mit?

Sich gemeinsam mit anderen auf den Weg machen und dabei die Gemeinschaft erleben: Die PfarrCaritas bietet im Rahmen des Projektes LE.NA – Lebendige Nachbarschaft - für bewegungsfreudige (ältere) Menschen kurze Wanderungen oder Spaziergänge an.

Diese werden von eigens dafür geschulten ehrenamtlichen Frauen und Männern begleitet.

„Ein Spaziergang in der Natur ist wie Balsam für die Seele“, erzählt Erika und ihre Augen leuchten. „Es ist ein großes Geschenk, Zeit in der Natur zu verbringen und dies mit anderen gemeinsam genießen zu können.“ Diese Freude teilt sie mit anderen (älteren) Menschen, die sich gemeinsam mit ihr auf den Weg machen. Unter dem Motto „Goscht oh mit?“ bietet die PfarrCaritas im Rahmen des Projektes leichte und geführte Wanderungen in Kleingruppen für rüstige, aktive Menschen an.

Herbsttermine

Die über 20 kleinen Wanderungen finden von September bis November in allen Teilen des Landes vom Bodensee über den Bregenzerwald bis ins Montafon statt. Die erste Wanderung am Mittwoch, 1. September, führt von Feldkirch nach Rankweil. Am Freitag, 3. September, geht es dann von Dornbirn ins Gütle.

Kleine Gruppen

Die reine Gehzeit bei diesen gemütlichen Touren beträgt rund 2,5 Stunden. Die maximale Gruppengröße liegt bei zehn Teilnehmer*innen. Begleitet werden die Wanderungen von freiwilligen Wanderbegleiter*innen. Bei der Durchführung der Wanderungen ist die 3G-Regel zu beachten.

Wandern mit LE.NA – Herbsttermine

Mi, 1. September Feldkirch über den Wald entlang nach Rankweil

Fr, 3. September Dornbirn – Eschenau - Gütle

Mi, 8. September Nofels – Bangser Ried

Di, 14. September Schruns – Kloster Gauenstein

Fr, 17. September Lingenau – Hittisau über Rotenberg

Mi, 22. September Rundwanderweg Hörbranz – Hohenweiler

Fr, 24. September Bezau über Bezegg nach Andelsbuch

Do, 30. September Dornbirn – Bödele - Rundweg Fohramoos – Bödele

Fr. 1 Oktober Rundwanderweg Möggers – Lutzenreuthe

Mi, 6. Oktober Panormawanderweg – von Watzenegg – Heilgereute – Haselstauderberg

Fr, 8. Oktober Panoramarundweg mit Grenzpfad in Sulzberg

Mi, 13. Oktober Rundwanderung Egg - Wasserfälle

Fr, 15. Oktober Bizauer Moos- Rundweg mit Barfußweg

Di, 19. Oktober Lauteracher Ried bis Jannersee

Do, 21. Oktober Lorüns – Illweg – Venserkirchle – Prazalanz

Mi, 27. Oktober Kennelbach – Wendelinsbach

Fr, 29. Oktober Dornbirn bis Haselstauden der Ache entlang

Fr, 05. November Rundwanderung Alberschwende

Mi, 10. November Andelsbuch über Stausee nach Schwarzenberg