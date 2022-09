Wander-Ausflug: Erstes Insta-Posting von Wallner seit Juni

Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) könnte schon in Kürze aus seiner krankheitsbedingten Auszeit zurückkehren.

Das haben am Freitag die "Vorarlberger Nachrichten" und die "Neue Vorarlberger Tageszeitung" gemutmaßt. Eine Bestätigung dafür gab es aus dem Büro des Landeshauptmanns weder gegenüber den Tageszeitungen noch gegenüber der APA. Der Zeitpunkt seiner Rückkehr - im Gespräch soll kommende Woche sein - sei reine Spekulation, hieß es.

Die Gerüchte, wonach Wallner in Bälde zurückkehren könnte, wurden insbesondere durch seine Teilnahme an der Herbstklausur der Vorarlberger ÖVP-Landesräte am vergangenen Montag befeuert.