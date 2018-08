Wandel erzeugt auch Verunsicherung

Bernd Schenk referierte über eine sich rasant verändernde Welt und die digitale Transformation.

Dornbirn. Der digitale Wandel macht vor dem Bergdorf Ebnit nicht Halt. Was aber hat die digitale Transformation in der idyllischen Welt der Berge zu tun? Zunächst war es Bernd Schenk, Dozent an der Universität Liechtenstein, der am vergangenen Samstag im Gasthaus Alpenrose die Verbindung zu der beschleunigten neuen Welt da draußen herstellte. Anlass für seinen in Englisch präsentierten Vortrag war das von Kiwanis organisierte Internationale Jugend Camp, zu dem 17 Teilnehmer aus verschiedenen europäischen Ländern ins Ebnit gekommen waren. Bernd Schenk, selbst Kiwanier im Dornbirner Club seit 2012, machte in seinen Ausführungen deutlich, dass es nicht nur die Arbeitswelt ist, die von den neuen Technologien betroffen ist und dass der technologische Wandel durchaus Unsicherheit erzeugt. „Was vielen Menschen Angst macht, ist vor allem die steigende Geschwindigkeit des Wandels“, gab Bernd Schenk zu bedenken. „Der Mensch war in der Evolution lange Zeit auf Flucht angewiesen, daher ist das Angstzentrum in unserem Gehirn entsprechend groß ausgebildet“, erklärte der Vortragende.