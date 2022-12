"Wallners Lieblings-Meme-Seite"

"Will richtig großen Knall"

Vom Klassenclown zum Internet-Komiker

Dabei kam der Erfolg der Meme-Seite eher zufällig. "Alles fing damals im Corona-Lockdown im Herbst an", erinnert sich der Leiblachtaler. "Wie so viele andere hing ich zuhause rum. Dabei schaute ich mir auch viele Meme-Seiten an – und dachte mir irgendwann: Das kann ich auch." Mit einem Meme-Generator erstellte er seine ersten Posts. In denen nahm er die VorarlbergerInnen und ihre Eigenarten auf die Schippe – und das kam an. Mittlerweile hat er seinen ganz eigenen Stil gefunden. Manche Memes brauchen nur fünf Minuten, aufwendigere Videos durchaus auch mal fünf Stunden. "Ich habe schon immer gern Menschen zum Lachen gebracht. In der Schule war ich der Klassenclown. Offenbar funktionierte das auch im Internet."