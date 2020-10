Wallners Covid-Test ist negativ

Landeshauptmann Wallner hat am Dienstagmorgen gegenüber VOL.AT bestätigt, dass sein am Montag durchgeführter Covid-Test negativ ausgefallen ist.

Landeshauptmann Markus Wallner bleibt auf jeden Fall noch bis Freitag im Homeoffice. Wallner wurde am Montag auf das Coronavirus getestet, nachdem er von Michael Ritsch, der am Virus erkrankt ist, als Kontaktperson angegeben worden war. Der Test war negativ, wie Wallner am Dienstag bekannt gab.