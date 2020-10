LH Wallner in Quarantäne

Landeshauptmann Markus Wallner wurde vom positiv getesteten Landtagsabgeordneten Michael Ritsch als Kontaktperson angegeben. Die Quarantäne ist eine reine Vorsorgemaßnahme

Heute, Montag, den 12. Oktober, wurden zwei Covid-19-Neuinfektionen von Landtagsabgeordneten bekannt. Unter den erhobenen Kontaktpersonen des positiv getesteten Abgeordneten Michael Ritsch wurde auch der Landeshauptmann geführt. Dieser hat sich daraufhin vorsorglich in Quarantäne begeben und wurde heute bereits getestet. Er weist keine Symptome auf und wird im Homeoffice weiterarbeiten.

Landtagsabgeordneter Michael Ritsch wurde bei der vergangenen Landtagssitzung am 7. Oktober als langjähriger Mandatar verabschiedet. Im Rahmen dieser Landtagssitzung kam es auch zu einem Kontakt mit dem Landeshauptmann. Dies wurde von Michael Ritsch auch so in seiner Kontaktliste angegeben.