Der Landeshauptmann betonte abermals, dass man am 15. März auch indoor starten wolle und dass es dazu Zutrittstests brauchen werde. ©VOL.AT/Rauch, Steurer

Wallner will Detailfragen in nächsten Tagen beantworten

Landeshauptmann Markus Wallner will in zwei bis drei Tagen mit Details zu den Öffnungsschritten in Gastronomie, Kultur und Sport aufwarten.

Die Regierungsmitglieder würden noch am Dienstagnachmittag mit den entsprechenden Aufgaben betraut, so Wallner am späten Dienstagvormittag. Wichtig werde sein, eine Art Gleichklang zwischen den drei Bereichen zu schaffen. "Es werden ähnliche Regeln gelten", sagte Wallner.

Aus Lockdown hinausfinden

Größenordnungen etwa für Kulturveranstaltungen stünden aber noch nicht fest. "Wir wollen diesen Öffnungsschritt gehen, und wir werden ihn mutig machen", sagte Wallner. Auch wenn man mit steigenden Infektionszahlen konfrontiert sein werde, so müsse man aus dem Lockdown hinausfinden.

Die Frage, ab welchem Zeitpunkt wieder Verschärfungen eingeführt werden müssten, wollte Wallner nicht mit einem Inzidenz-Wert beantworten. Es gebe viele Faktoren miteinzubeziehen, etwa die Zahl der Testungen oder auch die Zahl der Impfungen. Bei einer höheren Impfungsrate halte man auch eine höhere Inzidenz aus, zeigte sich Wallner überzeugt. Ein Lockdown könne immer nur "ultima ratio" sein, die letzte Maßnahme, "wenn die Dinge völlig aus den Fugen geraten".

Selbsttests als Zutrittstests?

Wie die Selbsttests auch als Zutrittstests verwendet werden können, werde erarbeitet, versicherte Wallner. Im Endausbau brauche es "eine gute digitale Lösung auch für die Tests zuhause", so der Landeshauptmann. An viele Gastronomie-Gäste aus anderen Bundesländern glaubte Wallner nicht, dafür sei der Austausch mit den anderen Ländern zu gering.