Wallner kontert Rauch: Nein zu unkontrollierter Zuwanderung

Mit deutlichen Worten reagiert Landeshauptmann Wallner auf die Statements von Minister Rauch in Fragen der Migrations- und Sozialpolitik.

„Meine Linie ist sehr klar: Zuwanderung für Jeden? Nein. Für qualifizierte Fachkräfte? Ja“, so Wallner in einer Aussendung. Und in der Sozialpolitik sei ebenso klar, das nicht jeder, der das Land betrete, einen Rechtsanpruch auf staatliche Hilfen haben könne.