"Abschottung auf dem Rücken der Pflege"

"Wenn wir in Österreich in keinen Pflegenotstand geraten wollen, brauchen wir 24-Stunden-Pflegerinnen - auch aus Rumänien", sagt Gesundheitsminister Johannes Rauch.

Es ist ein Jahr her, dass Johannes Rauch (Grüne, 63) von der Landesregierung in den Bund wechselte. Am achten März wurde der Vorarlberger zum Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz ernannt. Ein weiterer Jahrestag steht an: Der erste Corona-Lockdown jährt sich zum dritten Mal. Bei Vorarlberg LIVE blickte er im Gespräch mit VN-Redakteurin Magdalena Raos auf das erste Amtsjahr zurück und besprach aktuelle Themen wie Pflegekräfte- und Ärztemangel und Diskussionen rund um die Kürzung der Sozialhilfe. Die Rede von Kanzler Karl Nehammer (ÖVP, 50) sorgte am Ende der Woche für Irritationen beim grünen Regierungspartner. So forderte er etwa die Halbierung der Sozialleistungen für jene Menschen, die weniger als fünf Jahre in Österreich leben. „Dafür stehen wir nicht zur Verfügung“, bekräftigt Rauch. Er ergänzt: „Ich halte das Führen von öffentlichen Debatten für etwas Normales. Mir ist unerklärlich, warum das immer sofort zur Koalitionsfrage hochstilisiert wird. Wir haben in der Regierung unterschiedliche Auffassungen, aber bringen unterm Strich die Dinge weiter.“ Rauch erinnert etwa an die Pflegereform, die Maßnahmen gegen die Teuerung, oder die kostenlose HPV-Impfung.