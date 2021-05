Wallner fordert Abschaffung des Einreiseformulars

Bei der Landeshauptleutekonferenz wurde eine ersatzlose Aufhebung des Pre-Travel Clearance-Formulars bei der Einreise auf dem Landweg gefordert.

Mit der Forderung des Entfalls der Registrierungspflicht bei der Einreise via Landweg sowie einer erneuten Aufforderung in Sachen Kostenübernahme des Bundes hinsichtlich der von den Ländern getätigten Ausgaben zur Eindämmung von COVID-19 hat am Donnerstag die Landeshauptleutekonferenz geendet, die in der Steiermark tagte.