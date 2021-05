Ein- und Ausreise: Das gilt ab Mittwoch an den Grenzen

Ab Mittwoch treten entschärfte Einreisebestimmungen für Österreich in Kraft.

Der Neustart des sogenannten kleinen Grenzverkehrs zwischen Bayern und Österreich seit Donnerstag sorgte mancherorts nach wie vor für Verwirrung. So gelten im "4-Länder-Eck" der Bodenseeregion auf relativ engem Raum zahlreiche unterschiedliche Corona-Regelungen. Ab 19. Mai gelten folgende Regelungen:

EINREISE NACH VORARLBERG

Die bisher obligatorische Quarantäne-Pflicht entfällt bei der Einreise aus Staaten mit einem geringem Infektionsgeschehen, wenn an der Grenze ein Impf- oder Genesungszertifikat bzw. ein aktueller Testnachweis vorgelegt werden können.

Registrierung vor Einreise bleibt erforderlich

Staaten mit einem geringem Infektionsgeschehen sind unter anderem:

Als zulässiges Genesungszertifikat gilt eine ärztliche oder behördliche Bestätigung über eine in den zurückliegenden sechs Monaten überstandene COVID-19-Infektion. Das ist beispielsweise ein behördlicher Absonderungsbescheid.

Risiko- oder Hochinzidenzstaaten:

Geimpfte, Genesene und Getestete aus diesen Staaten dürfen einreisen, wenn sie die erforderlichen Nachweise vorlegen können. Getestete müssen jedoch in Quarantäne. Diese lässt sich aber ab dem fünften Tag nach der Einreise mit einem neuerlichen negativen Testergebnis beenden.

Virusvariantenstaaten

Und auch die Einreise aus sonstigen Staaten, die nicht der EU angehören, - etwa Russland, Türkei, Bosnien, Ukraine, Serbien, Großbritannien-, bleibt im Wesentlichen österreichischen Staatsbürgern, EU-Bürgern und Personen mit Wohnsitz bzw. gewöhnlichem Aufenthalt in Österreich bzw. EU-Staaten vorbehalten.

AUSREISE IN DIE SCHWEIZ/LIECHTENSTEIN

Vorarlberg zählt für das Schweizer Bundesamt für Gesundheit aktuell nicht zur Liste der Risikoländer. Wer also von Vorarlberg aus in die Schweiz fährt muss sich nicht registrieren und hat keine Quarantäneverpflichtung. Für die Einreise von Vorarlberg in die Schweiz wird auch keine negatives Testergebnis bzw. Impfung verlangt. Die selben Regelungen gelten für Liechtenstein.