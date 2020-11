Wallner: "Anschlag auf unsere Werte und Demokratie"

Die Sicherheitsvorkehrungen wurden nach dem Anschlag in Wien auch in Vorarlberg erhöht.

Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner spricht nach dem Terroranschlag in der Wiener Innenstadt seine Betroffenheit und sein Mitgefühl aus - natürlich nach Wien, aber besonders auch an die vielen Vorarlberger in Wien, die aktuell bange Stunden erleben. "Ganz Österreich trauert mit", so Wallner im Video-Interview mit VOL.AT. Er habe noch in der Nacht Kontakt mit der Landespolizeidirektion aufgenommen, um auch die Situation in Vorarlberg zu überprüfen. "Die Lage war sehr unübersichtlich", so der Landeshauptmann. Der Anschlag habe sich aber auf Wien konzentriert, es gab keine Verbindungen zu Vorarlberg.

Wallner: "Sehr feige Tat"

Wallner verurteilt die "unfassbare und auch sehr feige Tat, die in gewisser Hinsicht auch ein Anschlag auf unsere Werte sein soll, auf unsere Demokratie." Sein ganzes Mitgefühl sei bei den Opfern, den Angehörigen und bei der Bevölkerung in Wien. Wallner habe am Dienstag in der Früh mit dem Wiener Bürgermeister Michael Ludwig telefoniert und ihm jegliche Form der Unterstützung, zum Beispiel im polizeilichen Bereich, auch aus dem äußersten Westen Österreichs zugesichert.

Verstärkte Polizeipräsenz in Vorarlberg

Aufgrund der unübersichtlichen Lage in der Nacht wurde auch in Vorarlberg verstärkte Polizeipräsenz und eine Überwachung von kritischen Objekten angeordnet. Die Polizei bleibe in erhöhter Bereitschaft. Auch der Verfassungsschutz halte den Kontakt zu Wien, insbesondere mit der Frage, ob es Verbindungen und Netzwerke gebe, die auch nur annähernd auf Vorarlberg hindeuten würden. Zur Stunde gebe es keine Hinweise dazu, so Wallner, man müsse aber aufmerksam bleiben.