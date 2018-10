Wallfahrtskirche Maria Bildstein zur Basilika erhoben

Die Vorarlberger Wallfahrtskirche Maria Bildstein ist Sonntagfrüh offiziell zur Basilika erhoben worden.

Die Erhebung fand im Rahmen eines Festgottesdienstes in Bildstein mit dem Feldkircher Diözesanbischof Benno Elbs statt. Maria Bildstein (Bezirk Bregenz) ist nach jener in Rankweil ) die zweite Basilika Vorarlbergs. Bisher gab es in Österreich 33 Basiliken, nun sind es 34.

“Die Gottesmutter Maria ist dabei durchaus provokant. Im Magnificat, ihrem Jubellied über Gott, klingt sie politisch und kämpferisch: ,Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen’, heißt es da. Wohl auch darum machen und machten sich Menschen in allen Jahrhunderten auf den Weg, um bei Maria Schutz zu finden”, so Elbs. Man müsse, um den Kern der Marienwallfahrten erleben zu können, nicht in die Ferne, nach Lourdes oder Fatima blicken. Auch Bildstein und Rankweil würden in vielen, kleinen Wundern des Alltags davon erzählen.