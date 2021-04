Am kommenden Samstag, 1. Mai findet der traditionelle Wallfahrtstag am Liebfrauenberg statt.

Dabei soll die Wallfahrt zur Gottesmutter von Rankweil am 1. Mai auch in diesem Jahr und in der aktuellen Situation ein Höhepunkt und Erlebnis sein, welches viele Menschen in Vorarlberg und den umliegenden Gegenden ansprechen und stärken soll. Miteinander unterwegs sein, miteinander beten, miteinander plaudern, miteinander in die Gnadenkapelle gehen – all das und noch viel mehr soll auch in diesen Zeiten, in denen Gemeinschaftliches oft nur noch virtuell stattfindet, den Landeswallfahrtstag in Rankweil auszeichnen.