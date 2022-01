Walkner übernimmt drei Tage vor Schluss Dakar-Führung

Der Salzburger Matthias Walkner hat bei der Rallye Dakar in Saudi-Arabien drei Tage vor dem Ende erstmals die Führung übernommen. Der KTM-Pilot setzte sich am Dienstag als Vierter des Abschnitts um Wadi Ad Dawasir (287 km) an die Spitze. Der Dakar-Sieger von 2018 führt die Gesamtwertung etwas mehr zwei Minuten vor dem bisherigen Spitzenreiter Sam Sunderland (GasGas) an, der auf der neunten Etappe viel Zeit einbüßte.

Der Brite verlor als 14. des Tages über acht Minuten auf Etappengewinner Jose Ignacio Cornejo (Honda). Walkner war zwei Minuten langsamer als der Chilene, sein Vorsprung im Gesamtklassement auf Sunderland beträgt vor dem nächsten Teilstück über 375 Wertungsprüfungskilometer 2:12 Minuten. Der weiterhin drittplatzierte Franzose Adrien van Beveren (Yamaha) weist etwas weniger als vier Minuten Rückstand auf. Auch der Chilene Pablo Quintanilla (Honda) liegt mit rund fünf Minuten Abstand zu Walkner noch in Schlagdistanz.