Walkner setzte Rallye Dakar nach Sturz fort

Matthias Walkner hat am Dienstag trotz starker Schmerzen die Rallye Dakar in Saudi-Arabien fortgesetzt.

Der Salzburger war am Montag auf der zweiten Etappe bei mehr als 100 km/h gestürzt und hatte sich eine Verletzung am Handgelenk zugezogen. Danach ließ der KTM-Pilot, bei dem eine Knochenabsplitterung diagnostiziert wurde, offen, ob er das Rennen vorzeitig beendet. In der Früh waren auf Walkners Instagram-Konto aber kurze Filme von ihm auf der dritten Etappe zu sehen.