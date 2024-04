Walkers-Youngsters in Aktion

Das traditionelle Youth-Camp der Wolfurt Walkers war auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg.

Wolfurt . Auch in diesem Jahr stand der Saisonstart der Inline-Youngsters in Wolfurt wieder ganz im Zeichen des traditionellen Youth-Camps. Zwei Tage bereiteten sich zahlreiche junge und begeisterte Inlinespieler auf die kommende Saison vor.

Umfangreiches Programm in der Hockeyarena

Volles Programm stand für die Inline-Youngsters am Karfreitag und Karsamstag in der Wolfurter Hockeyarena auf dem Programm. Neben den klassischen Elementen wie Skatingtechniken, Stickhandling, Passspiel, Torschuss und Torwarttraining standen auch Kraftübungen auf dem Programm, um die physische Stärke zu fördern. Doch auch die geistige Seite des Sports wurde nicht vernachlässigt und so vertieften Theoriestunden das Verständnis für Regeln, Ernährung, Fitness und vielem mehr. Das Trainer-Team rund um Arno Ulmer und Patrick Kalb hatte ein umfangreiches Programm zusammen gestellt und die Kids waren mit voller Motivation bei der Sache.