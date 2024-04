Walkers-Youngsters auch auswärts erfolgreich

Auf Reisen waren am vergangenen Wochenende die Youngsters der Wolfurt Walkers.

Gleich im ersten Spiel der neuen Saison ging es für das U16-Team der Wolfurt Walkers am Samstag in den Kanton Solothurn nach Gerlafingen. Nach einer intensiven Vorbereitung in den vergangenen Wochen zeigten sich die Wolfurter Youngsters motiviert und freuten sich auf den Saisonstart. Dann aber die kalte Dusche, nach zwei Strafen gegen Wolfurt gingen die Gekkos aus Gerlafingen früh in Führung. Die Walkers aber schnell mit der Antwort und dem 1:1-Ausgleich durch Laurin Fleisch. Das Spiel in weiterer Folge weiter offen und vor allem körperbetont. Schließlich konnten die Schweizer kurzfristig einen Zwei-Tore-Vorsprung heraus spielen, ehe die Walkers durch die Brüder Laurin und Johannes Fleisch wieder ausglichen. Mit einem 4:4 ging es in das entscheidende letzte Drittel. Im Schlussabschnitt zeigten sich die Gekkos dann allerdings eiskalt und vor allem effizient und so mussten sich die Walkers nach einer tollen Leistung im Mittelabschnitt am Ende mit 5:10 geschlagen geben. Bereits am kommenden Wochenende wartet auf die Cracks von Coach Arno Ulmer der nächste schwere Brocken – am Samstag, 11 Uhr gastiert Rossemaison in der Wolfurter Hockeyarena.

Auch für das U13-Team der Walkers startete das Wochenende mit dem Auswärtsspiel in Gerlafingen. Die Wolfurter präsentierten sich gleich von Beginn gefährlich und führten bereits zur ersten Pause klar mit 4:1. Das muntere Torschießen der Ländle-Cracks ging in weiterer Folge weiter und die Walkers zeigten eine beeindruckende Leistung. Defensive ließen die Wolfurter wenig zu und nach vorne zeigten sich die Cracks von Coach Patrick Kalb effizient. So leuchtete am Ende ein klares 19:3 für die Walkers von der Anzeigentafel in Gerlafingen. Keine 24 Stunden später ging es bereits weiter zum nächsten Spiel gegen die Alterskollegen aus Wollerau. Und wie schon am Tag zuvor zeigten sich die Walkers-Youngsters in bester Torlaune, nach dem ersten Abschnitt im Kanton Schwyz stand es bereits 7:0. Im Mittelabschnitt setzten zwar auch die Wollerauer Akzente, doch die Überlegenheit der Wolfurter blieb und so ging es mit einer 14:4-Führung in die letzte Pause. Im Schlussabschnitt bauten die Wolfurter ihre Führung weiter aus fuhren so am Ende einen ungefährdeten 19:4-Sieg ein. Damit bleiben die U13-Walkers, vor einem spielfreien Wochenende, mit vier Siegen aus vier Spielen klar an der Tabellenspitze der Gruppe C in der Schweizer U13-Nachwuchsliga. MIMA