Walkers mit knapper Heimniederlage

Im zweiten Heimspiel der Saison mussten sich die Wolfurt Walkers mit 5:7 geschlagen geben.

Wolfurt. Mit einem Sieg, einer Overtime-Niederlage und einer Niederlage nach der regulären Spielzeit startete das junge Team der Wolfurt Walkers in die neue Saison der Schweizer Liga 1. Am vergangenen Samstag waren nun die Langnau Stars in der Hockey-Arena Wolfurt zu Gast.

Guter Start von Wolfurt

Gegen die Gäste aus dem Emmental erwischten die Wolfurter einen guten Start und gingen bereits in der zweiten Minute durch einen abgefälschten Schuss von Linus Wohlgenannt mit 1:0 in Führung. In weiterer Folge wurden die Langnauer aber immer stärker und drehten das Spiel noch vor der ersten Pause binnen acht Minuten auf 1:3. Zu Beginn des Mittelabschnittes wirkten die Walkers verunsichert und so führten weitere Fehler in der Defensive und bei den Wechsel schnell zu einer klaren 5:1-Führung der Schweizer. Wolfurt kam aber wieder ins Spiel zurück und verkürzte bis zur zweiten Pause auf 4:6.

Walkers am Ende zu harmlos

So blieb es auch im Schlussabschnitt spannend, erst recht nachdem Domenic Grabher auf 5:6 verkürzte. Kurz darauf im Powerplay gar die große Möglichkeit zum Ausgleich, doch das Überzahlspiel der Wolfurter blieb zu harmlos und auch aus den weiteren Angriffen konnten die Heimischen kein Kapital mehr schlagen. So sorgten die Langnau Stars drei Minuten vor der Schlusssirene mit einem weiteren Treffer für den 7:5-Endstand und fügten den Wolfurtern damit die erste Heimniederlage in dieser Saison zu. Bereits am kommenden Wochenende haben die Hofsteiger aber die nächste Chance auf Punkte. Am Samstag gastieren die Walkers beim Tabellennachbar in Laupersdorf, ehe am Sonntag das nächste Heimspiel gegen die Rangers Lugano in der Hockey-Arena auf dem Programm steht.

Voller Erfolg gegen den Topfavoriten