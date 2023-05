Walkers auf erfolgreicher Punktejagd

Am vergangenen Wochenende konnten die Teams der Wolfurt Walkers wichtige Punkte sammeln.

Wolfurt . Neben der Kampfmannschaft der Walkers waren am vergangenen Wochenende auch die Damen, sowie die U16 und U13-Teams der Wolfurter im Einsatz.

Für die erste Mannschaft der Walkers wartete dabei das Team von Bienne II und die Wolfurter starteten von der ersten Sekunde mit viel Druck ins Spiel. Etwas mehr als eine Minute war erst auf der Spieluhr angezeigt als das Ländleteam den Torreigen eröffnete. Die Wolfurter hatten über das gesamte Spiel gesehen mehr Anteile und nutzten auch ihre Chancen eiskalt aus. Am Ende gab es so einen souveränen 16:3-Erfolg und den zweiten Saisonsieg für die Walkers.

Das Damenteam der Wolfurter musste am vergangenen Wochenende zu einem Doppelwochenende in den Osten und konnte dabei mit tollen Leistungen neun von zwölf möglichen Punkten mit ins Ländle nehmen. Nach einem vollen Erfolg gegen Tabellenführer Rollmöpse Altenberg und die United Pink Wings am ersten Tag, wachte das Team rund um Coach Michael Kohler im ersten Sonntag-Spiel gegen Gastgeber HC Mad Dogs Wiener Neustadt zu spät auf und mussste sich trotz guter kämpferischer Leistung mit 2:5 geschlagen geben. Im letzten Spiel des Wochenendes waren die Wolfurterinnen aber wieder da und holten sich gegen die SPG Torpedo Gfrasta /Linzer Streetgirls einen souveränen 11:2 Sieg.