Walgauer Wir-Gefühl gestärkt

Auf Beschluss des Vorstands der Regio im Walgau werden die Besucher des Walgaus seit kurzen an den Eingangstoren mit Willkommenstafeln begrüßt.

Die neuen Willkommenstafeln befinden sich an den Eingangstoren zur Region Walgau: Aus der Gemeinde Rankweil kommend am Ortseingang von Göfis an der Walgaustraße (nahe dem Sunnahof der Lebenshilfe), an der L190 aus Feldkirch am Ortseingang der Marktgemeinde Frastanz vor der OMV Tankstelle und in Nüziders beim Autohaus Lins.