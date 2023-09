Walgauer Senioren Bockbier-Frühschoppen

Anlässlich des Bockbierfestes 2023 der Brauerei Frastanz lädt die Regio Im Walgau alle Senior:innen aus dem Walgau zu einem besonderen Bockbier-Frühschoppen ein.

Geselliges Programm

Zum Bockbier-Frühschoppen stehen Live-Musik, Unterhaltung, Kabarett und Kulinarik aus dem Walgau auf dem Programm. Heike Montiperle moderiert das Fest.

• Gleich zum Empfang spielen die Alphornbläser aus dem Walgau. Alle Alphornbläser sind Mitglieder der Saminataler.

• Die Saminataler begleiten die Walgauer Senior:innen durch den Frühschoppen.

• Michael Gapp, Lehrer für Hackbrett und Zither an der Musikschule Walgau, hat mit seinen Schülerinnen Elsbeth Huber und Romy Schnetzer (9) am Hackbrett und Teresa Würbel (13) an der Zither ein buntes Programm für den Bockbier-Frühschoppen zusammengestellt.

• Die Kindertrachtengruppe Frastanz unter der Leitung von Jutta Merz präsentiert fünf Tänze und ist sicher einer der Höhepunkte des Festes.

• Zwischendurch werden die Senior:innen in einem Schlagerquiz von Heike Montiperle unterhalten und gefordert.

• Den Abschluss gestaltet Maria Bogensberger mit ihrer Line-Dance-Truppe, bevor der gemütliche Ausklang beginnt.