Walgau-Tennishalle wird Flüchtlings-Quartier

In der Walgautennishalle in Nenzing geben sich momentan die Handwerker die Türe in die Hand:

Derzeit entsteht eine Übergangsunterkunft für kriegsvertriebene Menschen aus der Ukraine, die schon Anfang April bezugsbereit sein wird. Die Unterkunft wird von ORS Österreich betreut. Sie bietet aktuell Platz für 92 Personen, wobei vorwiegend Frauen mit Kindern erwartet werden. Die Grundversorgung im Quartier beinhaltet einen Schlafplatz, Verpflegung, sanitäre Versorgung sowie medizinische Beratung. Den geflüchteten Menschen soll so schnell wie möglich durch die Caritas eine Wohnung, beziehungsweise eine längerfristig geeignete Unterkunft organisiert und zugeteilt werden.