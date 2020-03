Walgau nutzt den Balkon als Bühne

Von Gartengesängen, Blues und heimatlichen Klängen

FRASTANZ/NENZING/WALGAU Daheim bleiben und sich sinnvoll die Zeit vertreiben: In der Corona-Krise beweisen Musiker aus dem Walgau, dass auch der Balkon oder die Terrasse als Bühne taugt. Nachbarn eine Freude machen, gemeinsam singen und lachen: All das ist auch mit dem nötigen Sicherheitsabstand in der Quasi-Ausgangssperre möglich, der die Verbreitung des Virus nicht zulässt. All das ist möglich, auch wenn jeder zum Schutz von sich selbst und den anderen bis auf weiteres bei sich zu Hause bleibt.