Waldweide in der Brazer Allmein aufgeforstet

Bludenz. Bei der beliebten Veranstaltungs- und Vortragsreihe „Umwelt im Gespräch“ war gestern Anpacken angesagt. Im Rahmen einer Aufforstungsaktion in der Brazer Allmein wurden insgesamt 450 Gehölze gepflanzt.

Unter professioneller Anleitung des Bludenzer Forstbetriebsleiters fanden sich gestern elf motivierte TeilnehmerInnen in der Brazer Allmein ein, um gemeinsam den dortigen Wald aufzuforsten. Nach einer kurzen Einschulung hieß es dann „Handschuhe an und ran ans Werk“. Innerhalb von rund drei Stunden konnten so insgesamt 450 neue Gehölze gepflanzt werden. Dabei wurden vorrangig Lärchen, einige Kiefern und Eichen, sowie verschiedene Sträucher wie Liguster oder Schlehdorn eingesetzt.