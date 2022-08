„Waldkindergarten Bludenz in der Warteschleife“

Bludenz. Die landesweit sehr angespannte Personalsituation im elementarpädagogischen Bereich ist auch in Bludenz seit mehreren Wochen zu spüren.

Während in den acht Kindergärten nach der aktuellen Planung das gesamte Angebot – wenn auch mit einer dünnen Personaldecke – angeboten werden kann, war der Betrieb des Waldkindergartens sehr gefährdet. Das hat sich bestätigt, leider gab es keine Bewerbungen für die Arbeit im Waldkindergarten. „Wir bedauern das sehr. Leider können wir im Herbst nicht mit dem Waldkindergarten wie gewohnt starten“, so Bürgermeister Simon Tschann. Im Vorfeld wurde bereits in Absprache mit allen Eltern und der Leitung der Sozialabteilung Ersatzbetreuungsplätze für die 18 Kinder organisiert. Im Kindergarten Bludenz Außerbraz wurde dafür auch eine neue Kindergartengruppe eingerichtet. Im Dialog mit den Eltern sind nun die notwendigen Schritte umgesetzt worden. „Wir sind sehr froh, dass wir trotz der herausfordernden Personalsituation für alle Kinder des Waldkindergartens einen Platz in einem Kindergarten der Stadt Bludenz anbieten können“, so Bürgermeister Simon Tschann.