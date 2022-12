Wälderexpress, 175 Jahre Doren und Last-Minute-Reisen

"Vorarlberg LIVE" mit VOL.AT-Chefreporter Pascal Pletsch empfängt am Montag den Regio-Obmann vom Bregenzerwald Guido Flatz und den Reiseveranstalter Patrick Moosmann von Sunshine Tours in Feldkirch.

Vergangene Woche erhielt Guido Flatz in seiner Rolle als Regio-Obmann vom Bregenzerwald von Hubert Rhomberg einen ersten Zwischenbericht zur Machbarkeit des Wälderexpress überreicht. Demnach ist geplant, dass ein autonom fahrender Zug ab Dornbirn-Wallenmahd mit Haltestellen im Gütle, in Bersbuch und Andelsbuch bis Egg fährt. Eine zweite Strecke soll zudem von Dornbirn via Gütle, Bersbuch und Bezau bis Mellau fahren, wo der WEX direkt vor der Mellaubahn hält. Zwischen Bersbuch und Gütle ist wäre parallel zum Bahntunnel ein Fahrradtunnel und im Rheintal eine Verknüpfung mit den S-Bahnen geplant. Aber wie Nahe ist man hier einem konkreten Beschluss in den betreffenden Gemeinden wirklich? Und was hat der Bürgermeister von Doren noch Aktuelles zu berichten? Schließlich feierte Doren in diesem Jahr sein 175. Gemeindejubiläum. Über Vergangenes und Zukünftiges spricht Flatz am Montag in "Vorarlberg LIVE".