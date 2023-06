In der Nacht auf Mittwoch brach unter dem Roggelskopf ein Waldbrand aus.

In der Nacht auf Mittwoch brach unter dem Roggelskopf ein Waldbrand aus. ©Canva, Instagram/@christiangantner

In der Nacht auf Mittwoch brach unter dem Roggelskopf ein Waldbrand aus. ©Canva, Instagram/@christiangantner

Waldbrand am Roggelskopf

In der Nacht auf Mittwoch geriet der Wald unterhalb des Roggelskopfes in Dalaas in Brand.

Die Einsatzkräfte wurde um 23 Uhr alarmiert, eine Ausrücken der Feuerwehr war aber aufgrund der Dunkelheit nicht möglich, wie der ORF Vorarlberg berichtet. Nach einem Erkundungsflug mit dem Hubschrauber und weiteren Vorbereitungen wurde am Morgen mit der Brandbekämpfung begonnen.

Die Einsatzkräfte sind noch vor Ort, der Brand betrifft eine Fläche von etwa einem Quadratkilometer. Feuerwehrleute werden teilweise auch zum Brand geflogen, da das Gebiet für einen Fußmarsch zu steil ist.

Neben der Feuerwehr aus Dalaas sind auch die Flugretter der Feuerwehr Hohenems im Einsatz.