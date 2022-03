Waldbrand: 120 Feuerwehrleute im Einsatz

Am Mittwochmittag kam es aus noch unbekannter Ursache zu einem Waldbrand in Außerbraz. 120 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr kamen zum Einsatz.

Am 09.03.2022 kam es gegen 13.30 Uhr zu einer starken Rauchentwicklung im Bereich des Mühletobels in Außerbraz. Im Zuge des darauffolgenden Erkundungsfluges konnte im dortigen Bereich ein Flächen- bzw Waldbrand festgestellt werden. Jene Brandherde konnten vom Boden aus erst ab 16.00 Uhr bekämpft werden, da eine lange Wasserzuleitung gelegt werden musste. In der Zwischenzeit flogen der Polizeihubschrauber "Libelle", sowie ein Hubschrauber der Firma Wucher Löscheinsätze mit deren Bambi-Buckets. Die Brandherde konnten um 17.20 Uhr gänzlich gelöscht werden.