Wald und Wiese als Klassenzimmer

Bludenz. Im Zuge des Jahresthemas „Erlebnisreise durch die Vielfalt der Natur“ nehmen die Schülerinnen und Schüler der Volksschule Obdorf am Projekt „Vielfalter Schule“ der inatura Dornbirn teil. Die Stadt Bludenz fördert dies im Rahmen des e5-Programmes.

„Die Kinder profitieren besonders in dieser von „Rückzug“ geprägten Zeit vom gemeinsamen Forschen, Spielen und Lernen in der Natur. Interessante Plätze in der näheren Umgebung der Schule werden aufgespürt und als besondere Räume – auch für die Freizeitgestaltung nach dem Unterricht – entdeckt“, weiß Direktorin Mag. Cornelia Morscher um die Vorteile der etwas anderen Unterrichtsgestaltung.

Der Startschuss für die „Vielfalter Schule“ an der Volksschule Obdorf fiel bereits Anfang Oktober. Seither bekommen die Schülerinnen und Schüler regelmäßig Besuch von einem Naturführer. Bei den ersten Freiluft-Schulstunden stand vor allem eine spielerische Annäherung an das Thema „Siedlungsräume in Vorarlberg“ im Mittelpunkt. Ausgestattet mit Becherlupe und Rucksack erkundeten die Kinder dabei als erste Station in ihrem Jahresprogramm den nahegelegenen Wald. In den kommenden Monaten soll dann eine ausführlichere Auseinanderstzung mit den weiteren Siedlungsräumen folgen.