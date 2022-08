Wahrhaft einzigartiger Auftritt

Amateur- und Profimusiker entfachten mit Mezzosopran Sarah Kling ein Jazz-Feuerwerk

FRASTANZ Wer am Wochenende die „Zeiner Banda“ in der Vorarlberger Museumswelt gesehen hat, erlebte ein Feuerwerk von Klezmer bis zu Latin- und Jazz-Standards, das von Amateur- und Profimusikern entfacht wurde, die in der auf der Bühne gesehenen Besetzung wohl nur ein einziges Mal vorwiegend für geladene Gäste auftrat.

Dass das Foyer der Vorarlberger Museumswelt mit über hundert Besuchern trotz der scheinbar unbekannten Band beinahe aus allen Nähten platzte, dürfte an den äußerst talentierten Musikern der in ungewöhnlicher Besetzung aufgetretenen „Banda“ liegen. Karlheinz Zeiner, dem Kopf der Band, gelang es diese außergewöhnliche Mischung zusammenzustellen und für einen einmaligen Auftritt in der Museumswelt zu gewinnen.

Der Physiker Zeiner an den Percussions sorgte für die rhythmische Grundstruktur, in der sich die einzelnen Musiker entfalten konnten und moderierte die einzelnen Stücke an. Tonmeister Markus Brändle (Klavier) und Elektrotechniker Reinhard Hagen (Klarinette) ergänzten ihn dabei ebenso perfekt wie der aus Kolumbien stammende Profimusiker Juan José Cala Sarmiento (Violine), der nach absolviertem Studium am Konservatorium an der Musikschule Walgau unterrichtet. Als Sahnehäubchen konnte die Mezzosopranistin Sarah Kling gewonnen werden, die am Konservatorium in Feldkirch Gesang studiert.