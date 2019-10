Wahllokale: Schröcken und Stallehr haben schon zu

In den Kleingemeinden Schröcken und Stallehr war die Vorarlberger Landtagswahl 2019 bereits deutlich vor dem Mittag wieder zu Ende.

In den Kleingemeinden Schröcken (Bregenzerwald) und Stallehr (Bez. Bludenz) war die Vorarlberger Landtagswahl 2019 bereits deutlich vor dem Mittag wieder zu Ende. Die dortigen Wahllokale schlossen um 10.30 Uhr, um 11.00 Uhr folgte das Wahllokal in Dünserberg (Bez. Feldkirch). Insgesamt waren in diesen Gemeinden 454 Personen wahlberechtigt.