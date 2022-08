Wahlkampf, Derby-Sicherheit und Grappling-Kämpfer

Am 9. Oktober stellt sich Walter Rosenkranz für die FPÖ der Bundespräsidentenwahl und zuvor den Fragen von Moderatorin Birgit Entner-Gerhold im Studio von Vorarlberg Live. Auch der Sicherheitsexperte der Landespolizeidirektion Vorarlberg, Thomas Frick, gibt einen Ausblick zum bevorstehenden Fußball-Derby zwischen Altach und Lustenau. Aleksandar Boskic als Organisator vom zweiten Invictus Grappling Tournament und Kämpfer Fabian Bischof komplettieren die heutige Sendung.

Das Ländle fiebert dem Duell zwischen dem SCR Altach und der Lustenauer Austria entgegen. Weit über 8.000 Fans werden am Samstag (Beginn 17:00 Uhr) in der bereits restlos ausverkauften Cashpoint Arena erwartet. Thomas Frick ist als Sicherheitsexperte der Vorarlberger Landespolizeidirektion auch Fanbeauftragter und kennt die Szene: "Wir sind für die aktive Fanszene zuständig", sagt er im Vorfeld und meint damit die rivalisierenden Fangruppen, die es gelte im Auge zu behalten.

Am Samstag ab 10:00 Uhr gastiert die Kampsportszene im Tennis Event Center in Hohenems. Das Invictus Grappling Tournament geht dabei in die zweite Runde und Organisator Aleksandar Boskic ist mit Kämpfer Fabian Bischof live im Studio. Gemeinsam erklären sie, was das "Grappling" so besonders macht und worin der Unterschied zum besser bekannten "MMA" liegt.