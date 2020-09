Wahldiskussion in Götzis

VOL.AT TV präsentierte in Kooperation mit Ländle TV die Wahl-Diskussion aus Götzis. Das wollen die Bürgermeisterkandidaten für die Gemeinde erreichen.

Christian Loacker ist der amtierende Bürgermeister in Götzis und will nach dem 13. September 2020 natürlich eine zweite Amtsperiode beginnen. 2015 fuhr er einen ungefährdeten Wahlsieg ein. Loacker erreichte in der Bürgermeisterdirektwahl 68,34 Prozent und mit der ÖVP Götzis satte 48,33 Prozent bzw. komfortable 15 von 30 Mandaten. Für die FPÖ Götzis und Parteifreie tritt Andrea Buri an und auch NEOS feiert eine Premiere. Für die SPÖ geht Christian Vögel ins Rennen, für die Grünen Thomas Ender. Christoph Längle tritt für die Bürgerbewegung-Götzis an.